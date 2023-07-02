LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? meb.gov.tr LGS tercih başvuruları başladı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları sonrası tercih dönemi merak ediliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.