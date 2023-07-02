LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? meb.gov.tr LGS tercih başvuruları başladı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" sitesi üzerinden ya da herhangi bir resmi ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.