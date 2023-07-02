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    • Haberler
    • 03.07.2023 06:21
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    • 03.07.2023 06:21
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    İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2023 İstanbul- Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Fen Lisesi, Anadolu...

    LGS 2023 İstanbul ve Ankara taban puanları, yüzdelik dilimleri gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İstediği okula yerleşmenin ve orada eğitim görmenin hayalini kuranlar İstanbul-Ankara Anadolu liseleri, Fen liseleri ve İmam Hatip lisesi için puanları araştırıyor. Tercihlerini yapacak olanlar bu bilgilerden faydalanacak. Peki, İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul, Ankara’da okul puanı ile alan liseler hangileri?

    İstanbul'da ve Ankara'da eğitim görmek isteyen adayların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte detaylar...

    MEB E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla LGS tercih robotunu erişime açtı. Öğrenciler tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    Adrese göre LGS tercih robotuna aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak erişim sağlayın. Sonrasında açılan sayfada yer alan giriş kodu, öğrenci T.C. kimlik no, öğrenci okul no, il, ilçe, kurum türü ve kayıt alanı seçeneklerini doldurarak "Listele" yazan bölüme tıklayın.

    LGS 2023 ADRESE GÖRE TERCİH ROBOTU

    Yüzdelik dilime göre tercih robotu için ise aşağıda verdiğimiz linke tıklayın. Açıklan sayfada giriş kodu, öğrenci T.C. kimlik no ve doğum tarihi bilgilerini girin. Sonrasında ise aşağıda yer alan tercih listeleme kriterlerini ve il seçimi yaparak "Listele" butonuna basın.

        2023 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

        Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmek amacıyla 2022 yılında ortaöğretim kurumlarının kontenjan tablolarını ve illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

        E-Okul üzerinden kontenjan tablolarıyla birlikte bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri görülebilmektedir. Öğrenciler, bu yılki sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yılki taban ve tavan yüzdelik dilimleriyle karşılaştırma imkanına sahiptir. Ayrıca, yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilmektedir.

        2023 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2023 LGS TERCİH TAKVİMİ

        26 Haziran 2023 Merkezi Sınav Puanlarının İlanı

        26 Haziran 2023 Tercihlere Esas Kontenjan Tabloların İlanı

        26 Haziran -19 Temmuz 2023 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
        Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

        03-19 Temmuz 2023: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

        24 Temmuz 2023: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
        Edilmesi

        24-28 Temmuz 2023: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
        Alınması
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        Haberler Haberler İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2023 İstanbul- Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Fen Lisesi, Anadolu...
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