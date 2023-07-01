Twitter çöktü mü? 1 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? Twitter 'Kullanım limiti aşıldı' hatası ne demek?

Twitter çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı. Birçok kullanıcı Twitter'da siteye erişim sağlayamadığını fark ediyor. Bu durumda kullanıcılar ne zaman ve ne şekilde erişim sorunuyla karşılaşacakları konusunda endişe duyuyor ve neden bu sorunların yaşandığını araştırıyor. Peki, Twitter çöktü mü? İşte detaylar...
1 TEMMUZ 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan Twitter'a 1 Temmuz saat 14.50 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Raporlamalar doğrultusunda şuanlık sorunun bölgesel olduğu biliniyor.
Twitter'dan hatanın çözümüne ve soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.