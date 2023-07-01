Twitter çöktü mü? 1 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? Twitter 'Kullanım limiti aşıldı' hatası ne demek?

Twitter çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı. Birçok kullanıcı Twitter'da siteye erişim sağlayamadığını fark ediyor. Bu durumda kullanıcılar ne zaman ve ne şekilde erişim sorunuyla karşılaşacakları konusunda endişe duyuyor ve neden bu sorunların yaşandığını araştırıyor. Peki, Twitter çöktü mü? İşte detaylar...