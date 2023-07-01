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    • Haberler
    • 01.07.2023 15:36
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    • 01.07.2023 15:43
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    Twitter çöktü mü? 1 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? Twitter 'Kullanım limiti aşıldı' hatası ne demek?

    Twitter çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Uygulamaya giren kullanıcılar 'Kullanım limiti aşıldı' hatasıyla karşılaşıyor. 1 Temmuz 2023 itibariyle Twitter'a erişim sorunu yaşayanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Twitter çöktü mü?

    Twitter çöktü mü sorusu için araştırmalar hızlandı. Birçok kullanıcı Twitter'da siteye erişim sağlayamadığını fark ediyor. Bu durumda kullanıcılar ne zaman ve ne şekilde erişim sorunuyla karşılaşacakları konusunda endişe duyuyor ve neden bu sorunların yaşandığını araştırıyor. Peki, Twitter çöktü mü? İşte detaylar...

    1 TEMMUZ 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan Twitter'a 1 Temmuz saat 14.50 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Raporlamalar doğrultusunda şuanlık sorunun bölgesel olduğu biliniyor.

    Twitter'dan hatanın çözümüne ve soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

        TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

        Twitter'da meydana gelen hatanın kaynağı araştırılmaktadır. Twitter'da en çok bildirilen sorunlar şu şekildedir:

        %44 Sunucu Bağlantı

        %33 İnternet Sitesi

        %22 Gönderme
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        Haberler Haberler Twitter çöktü mü? 1 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? Twitter 'Kullanım limiti aşıldı' hatası ne demek?
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