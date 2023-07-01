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    • 01.07.2023 23:43
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    • 01.07.2023 23:43
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    Ali Cabbar hikayesi gerçek mi? Ali Cabbar kimdir, ne zaman yaşadı? Ali Cabbar ne zaman öldü?

    Ali Cabbar gerçek hikayesi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Emircan İğrek'in Ali Cabbar adlı şarkısını dinleyen kullanıcılar tarafından Ali Cabbar gerçek hikayesini merak ediyor. Peki, Ali Cabbar gerçek hikaye mi? Ali Cabbar ne zaman öldü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

    Ali Cabbar hikayesi en sık aratılanlar arasında yer aldı. "Ali Cabbar" adlı şarkıda yer alan hikaye için araştırmalar hızlandı. Peki, Ali Cabbar gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

    ALİ CABBAR GERÇEK HİKAYESİ NE?

    Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde düğünlere giderek klarnet çalan genç bir erkektir. Beş çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Ali Cabbar, yardımseverliği ve kibarlığı ile tanınmaktadır. Bir gün yine klarnet çalmak için gittiği düğünde genç bir kıza ilk görüşte aşık olur. Ali Cabbar kıza sevdalanmıştır fakat genç kız, köyden başka bir oğlanla sözlenir. Birkaç hafta sonra Ali Cabbar klarnet çalmak için gittiği düğünde sevdiği kızı beyazlar içinde görür. Onca düğüne gidip klarnet çalan Ali Cabbar sevdiği kızın gelin olduğu düğüne geleceğini tahmin etmemiştir. Ali Cabbar, yüreği sızlaya sızlaya klarnetini çalar. O günden sonra kimseyle konuşmayan Ali Cabbar, birkaç gün sonra askere gider ve 7 gün sonra vefat haberi köye gelir...

    ALİ CABBAR KİMDİR?

    Ali Cabbar'ın kim olduğu bilinmemektedir.

        ALİ CABBAR ŞARKISI SÖZLERİ NEDİR?

        Ne ateş var ne de duman amma

        Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

        Sevdiğin kız başkasına varmış

        Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

        Baban der "al gırnatanı oğlum.

        Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

        Sevdiği kız başkasına varmış

        Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

        Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

        Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

        Yükün' almış buralara küsmüş

        Askere yazılmış gider Ali Cabbar

        Gideli 6-7 ay olmuş

        Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

        Sesi susmuş, gırnatası susmuş

        Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...
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        Haberler Haberler Ali Cabbar hikayesi gerçek mi? Ali Cabbar kimdir, ne zaman yaşadı? Ali Cabbar ne zaman öldü?
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