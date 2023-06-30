Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanının bayramda değişip değşmeyeceği merak ediliyor. Bayram günü Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 2023 Anıtkabir çalışma saatleri...
2023 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?
Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ANITKABİR GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2023?
Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
Anıtkabir aşağıda belirtilen saatler arasında hergün ziyarete açıktır.
01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30