Teşrik tekbirleri okunuşu ve anlamı! Diyanet ile Kurban Bayramı'nda Teşrik tekbiri! Teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl yapılır?

Kurban Bayramı öncesi teşrik tekbirleri konusu hakkında araştırmalar hızlandı. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. İslam'ın 5 şartından birisi olan kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı kapsamında yapılan ibadetlerin değeri büyük önem taşıyor. Diyanet, teşrik tekbirleri ile ilgili dini hükümleri paylaştı. Peki, teşrik tekbiri ne zaman? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri ise 27 Haziran Salı günü sabah namazından itibaren başlıyor.
Teşrik tekbiri okunuşu; "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"