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    • 29.06.2023 07:30
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    • 29.06.2023 07:30
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    Kurban kanı alna sürülür mü? Kurbanda hangi hayvanlar kesilir, hangileri kesilmez? Kurbanlık hayvanı bayıltarak kesmek caiz midir?

    Kurban Bayramı'nda hayvan kesimi, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve sosyal sorumluluk olarak kabul edilir. Bu kutsal dönemde kurban kesmek isteyen vatandaşlar, doğru bilgilere sahip olmak ve İslami prensiplere uygun şekilde hareket etmek isterler. İşte kurban kesimiyle ilgili bazı önemli detaylar... Peki, Kurbanlık hayvanı bayıltarak kesmek caiz midir? Kurbanda hangi hayvanlar kesilir, hangileri kesilmez? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurbanlık hayvanı bayıltarak kesmek caiz midir?

    Mübarek Kurban Bayramı milyonlarca vatandaş tarafından idrak ediliyor. Kurban Bayramı'nda kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kurbanlık hayvanı bayıltarak kesmek caiz midir? Kurbanda hangi hayvanlar kesilir, hangileri kesilmez? İşte tüm merak edilenler...

    Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?

    Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12)

    Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir.

    Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma'u'l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133).

    Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır?

    Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir.

    Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

    Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.

    Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi', V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

        Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 399-404).
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        Haberler Haberler Kurban kanı alna sürülür mü? Kurbanda hangi hayvanlar kesilir, hangileri kesilmez? Kurbanlık hayvanı bayıltarak kesmek caiz midir?
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