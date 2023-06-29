Kurban kesene et verilir mi? Kurban kesene ne denir, Allah kabul etsin denir mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kadınlar kurban kesebilir mi?

2023 Kurban Bayramı tüm huzuru ve faziletiyle bu yıl 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram namazının ardından da kurban kesme telaşı yaşanacak. Aldıkları kurbanları kesmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi kimler kurban kesebilir oldu. Peki, Kurban kesene ne denir, Allah kabul etsin denir mi? Kurban kesene et verilir mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? İşte detaylar...
Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi?
Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez.
Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120-121; Müslim, Hac, 348; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21)
KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?
Kurban kesiminde kişinin Müslüman olması, akıl sahibi olması, temyiz gücüne sahip olması dışında bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman cinsiyet fark etmeksizin kurban kesebilir.
KURBAN KESENE KURBAN VERİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesme ve dağıtma hususunda bilgilendirici makaleler yayımlamaktadır. Ancak kurban kesene kurban eti verilmesi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Ancak İki tarafın da kurban kestiği durumlarda, kişilerin kurban etlerini birbirleriyle değil, kurban kesmemiş kişilerle paylaşması daha doğru olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde;
"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413). "