Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 kurban kesim vaktini açıkladı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Bayramda kurban kesmek isteyenler kurbanın bayramın kaçıncı gününe kadar kesildiğini merak ediyor. Peki Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter 2023? Gece hayvan kesilir mi?
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER 2023?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).