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    • 29.06.2023 11:01
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    • 29.06.2023 11:01
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    AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? Yaz okulu ne zaman? AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

    AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2022-2023 bahar dönemi final sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF final sonuçları açıklandı! Yaz okulu ne zaman?

    AÖF final sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

    2023 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

    AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

        Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

        Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

        Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
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        Haberler Haberler AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? Yaz okulu ne zaman? AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?
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