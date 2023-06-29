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    • Haberler
    • 29.06.2023 07:31
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    • 29.06.2023 07:31
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    2023 Anıtkabir çalışma saatleri! Arefe ve Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı, kapalı mı? BAYRAMDA ANITKABİR AÇIK MI?

    Bayram günü Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte 2023 Anıtkabir çalışma saatleri...

    takvim.com.tr
    BAYRAMDA ANITKABİR AÇI MI? 2023 Anıtkabir çalışma saatleri! Kurban Bayramı’nda müzeler açık mı, kapalı mı?

    Anıtkabir ziyaret saatleri ve açılış kapanış zamanının bayramda değişip değşmeyeceği merak ediliyor. Bayram günü Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 2023 Anıtkabir çalışma saatleri...

    2023 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?

    Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    ANITKABİR GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2023?

    Anıtkabir giriş ücreti bulunmuyor. Girişler ücretsizdir.

    ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

    Anıtkabir aşağıda belirtilen saatler arasında hergün ziyarete açıktır.

    01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında
    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30
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        Haberler Haberler 2023 Anıtkabir çalışma saatleri! Arefe ve Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı, kapalı mı? BAYRAMDA ANITKABİR AÇIK MI?
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