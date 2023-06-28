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    • Haberler
    • 28.06.2023 23:12
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    • 28.06.2023 23:12
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    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT 2023 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM açıkladı! YKS tercih kılavuzu 2023 ne zaman açıklanacak?

    YKS sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci TYT-AYT ve YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih dönemi ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2023 YKS sınav sonuç tarihi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, yKs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli değil. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden tercih tarihlerini duyuracak.

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

        2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Tercih tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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        Haberler Haberler YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT 2023 SONUÇ TARİHİ! ÖSYM açıkladı! YKS tercih kılavuzu 2023 ne zaman açıklanacak?
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