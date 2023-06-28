2023 YKS sınav sonuç tarihi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, yKs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli değil. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden tercih tarihlerini duyuracak.