Milyonlarca Müslüman vatandaş" Kurban vekalet ücreti ne kadar 2023?" Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2023 yılı Kurban Bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler "sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, nasıl alınır?" sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. İşte detaylar...
Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekâletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?
Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.
Kurban Vekaleti Nasıl Alınır?
Kurban vekâletinin nasıl verildiğini tüm detayları ile aktardıktan sonra gelelim kurban vekâletinin nasıl alındığı konusuna. Vekil tayin edilip başkası adına kurban kesecek olan kişinin hem kendi kurbanı hem de vekâletini aldığı kişinin kurbanı için niyet etmesi gerekir.
Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur.
Kurban kesme vekâleti alırken vekâlet veren kişinin "Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık." vekâleti alan kişinin ise buna karşılık "Kabul ettim." demesi yeterlidir.