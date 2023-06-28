YEREL YERLEŞTİRMEDE TEK KRİTER EVE YAKINLIK OLMAYACAK

Sınavsız öğrenci alan yerel yerleştirmede en önemli kriter eve yakınlık olsa da, okul başarı puanı ve devamsızlık gün sayısı da önem arz edecek. Bu aşamalara sıralı olarak bakıldıktan sonra yerleştirilecek olan öğrenciler arasında hala eşitlik devam ederse, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.