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    • Haberler
    • 28.06.2023 08:02
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    • 28.06.2023 08:02
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    İL OLACAK İLÇELER LİSTESİ 2023 | Hangi ilçeler il olacak? Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?

    AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Peki, 2023 hangi ilçeler il olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hangi ilçeler il olabilir?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.



    YEREL SEÇİMLER SONRASINA BIRAKILDI
    Edinilen bilgilere göre Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

    SÜREÇ SEÇİM SONRASINA BIRAKILMIŞTI
    'Yerel Yönetimler Yasası'    nı ele alırken, AK Parti bu konu üzerine mesai harcanmıştı. Seçim yoğunluğundan dolayı bu konuyla alakalı bir olgunlaşma gerçekleşmemişti.

    Türkiye'de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde var. İl ve ilçe olmak isteyen şehirlerdeki bu beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için bu süreç seçim sonrasına bırakılmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti MYK'sında da bu konu gündeme gelmiş ve bazı çalışmalar yapılmıştı. Ve bu düzenleme için kriterlerin belirlenmesi hususunda bir çalışma yapılması gündeme gelmişti. Çünkü bu kriterlerin belirlenmesinin siyasiler üzerindeki baskıyı da azaltacağı düşünülmüştü.

        CUMHUR İTTİFAKI KONUYU MASAYA YATIRABİLİR
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa, Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı konuşuluyor.

        8 BAŞLIKTA KRİTERLER
        Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak. Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

        TÜRKİYE'DE İL SAYISI 100'E Mİ ÇIKACAK?
        Bazı ilçelerin nüfusu bir ilden çok daha fazla hale geldi. Demografik ve sosyal yapısıyla giderek büyüyen ilçeler için alınan kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıkladı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyla ilgili olarak "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı. Bu nedenle il olmaya en yakın ilçeler merak konusu oldu.

        67 DEN 81'E ÇIKTI
        1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

        İL OLMA KRİTERLERİ NELER?
        Senelerdir il olmayı bekleyen birçok il dört gözle yapılacak açıklamayı bekliyor. Coğrafi şartların yanında bir ilçenin il olabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve merkeze en az 30 kilometre mesafede yer alması gerekiyor. Bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda Alanya en uygun il olarak konumlanıyor. Bu şartlara uyan birçok il konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

        8 KRİTER

        Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

        2023 YILINDA 100 İL ARASINDA OLMAYA EN YAKIN İLÇELER

        Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik şartları gibi kriterlere göre değerlendirilen ilçeleri sizler için derledik. İşte 2023 yılında Türkiye'nin 100 ili arasında yer almaya aday olan ilçeler...

        ALANYA, ANTALYA

        NÜFUS: 364 BİN 180

            TARSUS, MERSİN

            NÜFUS: 350 BİN 732

            İNEGÖL BURSA

            NÜFUS: 294 BİN 485

            ÇORLU, TEKİRDAĞ

            NÜFUS: 290 BİN 155

                SİVEREK, ŞANLIURFA

                NÜFUS: 267 BİN 942

                MANAVGAT, ANTALYA

                NÜFUS: 252 BİN 941

                İSKENDERUN, HATAY

                NÜFUS: 251 BİN 682

                    AKHİSAR, MANİSA

                    NÜFUS: 177 BİN 419

                    FETHİYE,MUĞLA

                    NÜFUS: 177 BİN 702

                    EREĞLİ .ZONGULDAK

                    NÜFUS:175 BİN 309

                        ERCİŞ,VAN

                        NÜFUS: 171 BİN 000

                        EDREMİT, BALIKESİR

                        NÜFUS: 167 BİN 901

                        BANDIRMA, BALIKESİR

                        NÜFUS: 164 BİN 965



                            NAZİLLİ, AYDIN

                            NÜFUS: 162 BİN 737

                            CİZRE, ŞIRNAK

                            NFÜS: 59 BİN 754

                            LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ

                            NÜFUS: 153 BİN 903

                                EREĞLİ, KONYA

                                NÜFUS: 150 BİN 978



                                ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ

                                NÜFUS: 141 BİN 307

                                ERGANİ, DİYARBAKIR

                                NÜFUS: 136 BİN 099

                                    KOZAN, ADANA

                                    NÜFUS: 132 BİN 703

                                    ÜNYE, ORDU

                                    NÜFUS: 132 BİN 432

                                    KAHTA, ADIYAMAN

                                    NÜFUS: 128 BİN 961

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