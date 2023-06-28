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    • Haberler
    • 28.06.2023 07:30
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    • 28.06.2023 07:30
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    Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık? 2023 Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri! ARİFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

    Bayram dolayısıyla bir çok kurum ve kuruluş hizmet vermemektedir. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bankalar, eczaneler, bazı kargo şirketleri resmi tatilden ötürü kapalı olacak. Peki Arife Günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık?

    ARİFE GÜNÜ AVM’LER AÇIK MI? Kurban Bayramı’nda AVM’ler saat kaça kadar açık? 2023 Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri!

    Bayram dolayısıyla bir çok kurum ve kuruluş hizmet vermemektedir. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bankalar, eczaneler, bazı kargo şirketleri resmi tatilden ötürü kapalı olacak. Peki Arife Günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık?

    ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

    AVM'lerin açılış saatleri farklılık gösterebilir. Kurban Bayramı nedeniyle AVM'lerin açılış saati öğlen saatlerini bulabilir. Arefe günü AVM'ler hizmet vermeye devam edecek.

    Geçtiğimiz bayramlarda AVM'ler açık olup faaliyetlerini sürdürdüler. 2023 Kurban Bayramı'nda AVM'lerin açık olunması bekleniyor.

    2023 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ülke genelinde AVM'ler genellile sabah 10.00'da açılır akşam saat 22:00'da kapanır.
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    Haberler Haberler Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık? 2023 Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri! ARİFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?
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