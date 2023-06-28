ARİFE GÜNÜ AVM’LER AÇIK MI? Kurban Bayramı’nda AVM’ler saat kaça kadar açık? 2023 Alışveriş Merkezleri çalışma saatleri!

Bayram dolayısıyla bir çok kurum ve kuruluş hizmet vermemektedir. 2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bankalar, eczaneler, bazı kargo şirketleri resmi tatilden ötürü kapalı olacak. Peki Arife Günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık?