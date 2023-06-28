LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS tercih kılavuzu henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Peki, Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, sıralamaları nasıl? İşte il il puanlar...
LGS TABAN PUANLARI 2023
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı için büyük önem içeren yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
4 Haziran 2023 tarihinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, liselere geçiş kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacağını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.