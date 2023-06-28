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    • 28.06.2023 07:30
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    • 28.06.2023 07:30
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    Abdestsiz kurban kesilebilir mi? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı, kaç rekat? Kurban keserken nelere dikkat edilir, hangi ibadetler yapılır?

    Kurban Bayramı Türkiye'de olduğu gibi dünya üzerindeki tüm Müslüman topluluklarda coşku ve mutlulukla kutlanıyor. Usulüne uygun bir kesim yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tavsiyeleri var. Peki, kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban etini dinlendirme ve saklama ipuçları nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kurban keserken nelere dikkat edilir, hangi ibadetler yapılır?

    Kurban Bayramı'yla birlikte kurban kesimi ile ilgili bilgileri araştırıyor. İslamiyet'te yerine getirilmesi gereken ibadetlerden biri olan Kurban keserken okunacak dualar en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler? Abdestsiz kurban kesilebilir mi? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı, kaç rekat? Hayvana eziyet çektirmeden ibadetin yerine getirilmesi önemli hususlardan biridir. İşte tüm merak edilenler...

    Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

    a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

    b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

    c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

    d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

    e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

    Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir?

    İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.

    Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

    Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah'a yakınlaşma aracı olduğu için abdestli olmak daha faziletlidir.

    Kurban kesimi sırasında hangi dualar okunabilir?

    Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

    "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

    "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

        KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILANAN NAMAZ NEDİR?

        Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır.

        DİYANET İLE KURBAN NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKÂTTIR?

        Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

        KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
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        Haberler Haberler Abdestsiz kurban kesilebilir mi? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı, kaç rekat? Kurban keserken nelere dikkat edilir, hangi ibadetler yapılır?
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