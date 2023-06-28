BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.