2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr! MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl tercihler 29 Mayıs'ta sona ermişti. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!