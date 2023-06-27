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    • 27.06.2023 07:30
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    • 27.06.2023 07:30
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    Teşrik tekbiri ne zaman getirilir 2023, unutulursa ne yapılır? Kurban'da teşrik tekbirini kimler getirir? TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU!

    İslam'da iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı 28 Haziran'da eda edilecek olurken, vatandaşların akıllarındaki soru ise 'Teşrik tekbirinin ne zaman getirileceği' oldu. Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Teşrik tekbiri ne zaman getirilir 2023?

    İslam'da iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı 28 Haziran'da eda edilecek olurken, vatandaşların akıllarındaki soru ise 'Teşrik tekbirinin ne zaman getirileceği' oldu. Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İşte detaylar...

    TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

    Teşrik, sözlükte doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

    Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

    Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa

    "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.

    Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

        TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN GETİRİLİR?

        Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

        Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
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