2023 Kurban Bayramı öncesi kılınacak arefe namazlarının nasıl kılınacağına ilişkin bilgiler haberimizde! Mübarek arefe gününde tövbe namazı, mahsus namaz gibi namazlar kılabilirsiniz. Peki, Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Tesbih namazının fazileti ve önemi nedir? İşte detaylar...
Tesbih namazı nedir?
➤ İsmi tesbih etmek yani Allah'ı (CC) noksan sıfatlardan tenzih etmekten gelen tesbih namazı nafile ibadetler birisidir. Yerine getirirken toplam 300 defa zikredilen "Subhânallahi velhamdü lillâhi ve la ilâhe illallâhu vellâhu ekber" cümlesi bu namaza ismini veren lafızlardan birisidir.
Tesbih namazı mendup (sevabı çok) hükmünde olan bir nafile ibadettir.
Tesbih namazı kaç rekattır?
➤ Toplamda dört rekattan oluşan tesbih namazı; rükunun, kıyamın, secdenin farz namazlardan daha uzun sürdüğü bir ibadettir. "Sübhânallah, Allahu Ekber kelimeleri her safhasında sık sık zikredilen kelimelerdir.
📌 Bilgi Notu:
Temel hususlarında İslam aleminde tek bir görüşün hakim olduğu tesbih namazında okunan tesbihlerin, namaz içindeki yeri konusunda farklı görüşler hakimdir.