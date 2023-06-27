Mersin, Diyarbakır, Hatay bayram namazı saati 2023! diyanet.gov.tr 28 Haziran Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

2023 Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saatleri araştırılıyor. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk sabahında kılınacak bayram namazı saatleri merak ediliyor.
Mersin, Diyarbakır, Hatay bayram namazı saati 2023!
Mersin 05.58,
Diyarbakır 05.33,
Hatay 05.53.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.