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    • Haberler
    • 27.06.2023 12:31
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    • 27.06.2023 12:31
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    LGS adrese dayalı yerleştirme şartları neler? MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2023! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2023?

    MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı tercih dönemi nedeniyle oldukça merak ediliyor. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nedir? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2023!

    MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı tercih dönemi nedeniyle oldukça merak ediliyor. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nedir? LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    YEREL YERLEŞTİRMEDE İLK 3 TERCİH KAYIT ALANINDAN ALINACAK

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak.

    ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ…

    Öğrenciler bu aşamada en fazla 5 tercih yapabilecek ve 3'ü kayıt alanındaki okullar, diğer ikisi ise mavi renkle ifade edilen komşu kayıt alanındaki okullar ve kırmızı renkle ifade edilen kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan okullardan oluşabilecek.

    LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        YEREL YERLEŞTİRMEDE TEK KRİTER EVE YAKINLIK OLMAYACAK

        Sınavsız öğrenci alan yerel yerleştirmede en önemli kriter eve yakınlık olsa da, okul başarı puanı ve devamsızlık gün sayısı da önem arz edecek. Bu aşamalara sıralı olarak bakıldıktan sonra yerleştirilecek olan öğrenciler arasında hala eşitlik devam ederse, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
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        Haberler Haberler LGS adrese dayalı yerleştirme şartları neler? MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA 2023! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır 2023?
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