Kurban kesene ne denir, Allah kabul etsin denir mi? Kurban kesene et verilir mi? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kadınlar kurban kesebilir mi?

Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi?



Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez.

Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hz. Ali'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120-121; Müslim, Hac, 348; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21)

KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Kurban kesiminde kişinin Müslüman olması, akıl sahibi olması, temyiz gücüne sahip olması dışında bir şart bulunmamaktadır. Dolayısıyla her Müslüman cinsiyet fark etmeksizin kurban kesebilir.