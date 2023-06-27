Kurban Bayramı'nda kuaförler, berberler açık mı? 28,39,30 Haziran 2023 bayramda berberler çalışıyor mu? Kuaförler, güzellik salonları...

Kurban Bayram'ında kuaförler açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI'NDA BERBERLER AÇIK MI, KAPALI MI 2023?
Bazı berber ve kuaförler, Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeni ile kapalı olacak. Ancak bazı berber ve kuaförler bayram günlerinde hizmet vermeye devam edecek. Kuaförler ve berberler, bayram arefesinde açık oluyor. Bayram yoğunluğu nedeni ile arefe günü gece saat 24.00'a kadar vatandaşlara hizmet verebiliyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA KUAFÖRLER AÇIK OLACAK MI?
Kuaförler ve berberler, bayram arefesinde açık oluyor. Bayram yoğunluğu nedeni ile arefe günü gece saat 24.00'a kadar vatandaşlara hizmet verebiliyor. Kurban Bayramı2nın ilk günü kuaförlerin tercihine göre bazo yerler açık oluyor. Gideceğiniz kuaförleri arayarak açık olup olmadığını teyit etmelisiniz.