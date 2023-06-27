Kurban Bayramı'nda açık görüş olacak mı? 28-29-30 Haziran'da cezaevi açık görüşleri var mı, ne zaman başlayacak?

A- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara, bu genel yazıdaki esaslar çerçevesinde ve aşağıda belirtilen süreler içinde açık görüş yaptırılacaktır.

B-AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

C- AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ

Açık görüşler aşağıda belirtilen tarihlerde her hükümlü bir kez yararlandırılmak üzere;

1.Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı münasebetiyle;



a-) Ek'1 de belirtilen ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara listede belirtilen tarihlerde,

b-) Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara Ek'2 listesinde belirtilen tarihlerde,

c-) Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara da, Ek'3 listesinde belirtilen tarihlerde açık görüşler yaptırılacaktır.

2.Yeni hizmete açılacak ceza infaz kurumlarında Ek'2 deki liste uyarınca açık görüş yaptırılacak olup; görüş gününün yetersiz kalması halinde Genel Müdürlük'ten talepte bulunulacaktır.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.