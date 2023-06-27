Kredi kartıyla kurban alınır mı? Borcu olanlar kurban kesebilir mi? Taksitle kurbanlık alınır mı? DİYANET AÇIKLAMA!

Bayramda kurban kesmek isteyen vatandaşlardan bazıları 'Borcu olanlar kurban kesebilir mi? Kredi kartıyla kurban alınır mı? Taksitle kurbanlık alınır mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet'in konu hakkındaki açıklamaları...
BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KREDİ KARTI İLE KURBAN ALINIR MI?
Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.
Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.