RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamuda 24 Temmuz'da başlayan olan Kurban Bayramı tatili, 26 ve 27 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.

Dolayısıyla deprem bölgesi haricinde kamu kurumları bu tarihlerde kapalı tutulacak.