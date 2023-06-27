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    • Haberler
    • 27.06.2023 08:31
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    • 27.06.2023 08:31
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    Salı günü Aras, MNG, Yurtiçi, PTT, Sürat kargo kapalı mı olacak? BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 27 Haziran Salı kargolar açık mı, kapalı mı?

    Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kargo hizmetlerinin durumu da merak konusu olmuştur. Bayram tatili süresince kargo şirketlerinin çalışma durumu, müşteriler için önemli bir bilgidir. Özellikle 27 Haziran Pazartesi günü kargo hizmetinin devam edip etmeyeceği konusu dikkatle takip edilmektedir.

    takvim.com.tr
    BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

    Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kargo hizmetlerinin durumu da merak konusu olmuştur. Bayram tatili süresince kargo şirketlerinin çalışma durumu, müşteriler için önemli bir bilgidir. Özellikle 27 Haziran Salı günü kargo hizmetinin devam edip etmeyeceği konusu dikkatle takip edilmekte. İşte detaylar...

    Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

    KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

    Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

        Kargo şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

        Kargo şubeleri; 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek.
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