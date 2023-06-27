Tahıl ve kuru bakliyatlarda üreyip tüm eve yayılabilen güveler için çözüm önerileri merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle çeşitli böceklerden kurtulmak isteyenlere mucize bir kurtarıcı bulunuyor. Peki, güve kelebeği nasıl gider? Evdeki güveler nasıl yok edilir? İşte o yöntem...
GÜVE NEDİR?
Güve, kanatlı küçük bir böcek türüdür. Özellikle kilerde ya da mutfağınızda rastlayabileceğiniz bu böcek türüne Latince "Lepidoptera" denmektedir. Kelebeğe benzemesi dolayısıyla kelebekle karıştırılabilen bu böcek türünün boyu 1 cm civarındadır. Yiyeceklerinize zarar veren, paket halinde pirincinizi, bulgurunuzu atmak zorunda bırakan bu küçük canlılar, insana ise zarar veremez. Güve ısırır mı diye endişe etmenize gerek yok. Ancak yine de onlardan kurtulmanız gerektiğini bilmelisiniz.
GÜVE KELEBEĞİ NASIL GİDER?
Mutfağınızda ya da kilerinizde güveler varsa ve siz bir önlem almıyorsanız bu güveler günden güne çoğalmaya başlayabilir. Çoğalan güveler ise artık mutfağınızı ele geçirmeye hazır olabilir. Bu nedenle bakliyatların ve besinlerin daha uzun ömürlü kalması için güvelerden en kısa zamanda kurtulmalısınız.