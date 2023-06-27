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    • Haberler
    • 27.06.2023 08:32
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    • 27.06.2023 08:32
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    Güve kelebeği nasıl gider? Böcek, sinek, güve, haşerat için... Bu yöntemle mutfak, banyo, salon, balkon hiçbir yerde kalmayacak!

    Tahıl ve kuru bakliyatlarda üreyip tüm eve yayılabilen güveler için çözüm önerileri merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle çeşitli böceklerden kurtulmak isteyenlere mucize bir kurtarıcı bulunuyor. Peki, güve kelebeği nasıl gider? Evdeki güveler nasıl yok edilir? İşte o yöntem...

    takvim.com.tr
    Güve kelebeği nasıl gider?

    Tahıl ve kuru bakliyatlarda üreyip tüm eve yayılabilen güveler için çözüm önerileri merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle çeşitli böceklerden kurtulmak isteyenlere mucize bir kurtarıcı bulunuyor. Peki, güve kelebeği nasıl gider? Evdeki güveler nasıl yok edilir? İşte o yöntem...

    GÜVE NEDİR?

    Güve, kanatlı küçük bir böcek türüdür. Özellikle kilerde ya da mutfağınızda rastlayabileceğiniz bu böcek türüne Latince "Lepidoptera" denmektedir. Kelebeğe benzemesi dolayısıyla kelebekle karıştırılabilen bu böcek türünün boyu 1 cm civarındadır. Yiyeceklerinize zarar veren, paket halinde pirincinizi, bulgurunuzu atmak zorunda bırakan bu küçük canlılar, insana ise zarar veremez. Güve ısırır mı diye endişe etmenize gerek yok. Ancak yine de onlardan kurtulmanız gerektiğini bilmelisiniz.

    GÜVE KELEBEĞİ NASIL GİDER?

    Mutfağınızda ya da kilerinizde güveler varsa ve siz bir önlem almıyorsanız bu güveler günden güne çoğalmaya başlayabilir. Çoğalan güveler ise artık mutfağınızı ele geçirmeye hazır olabilir. Bu nedenle bakliyatların ve besinlerin daha uzun ömürlü kalması için güvelerden en kısa zamanda kurtulmalısınız.

        MUTFAKLARDA OLUŞAN GÜVELER BİRKAÇ MALZEMEYLE NASIL KOLAYCA TEMİZLENİR?

        DEFNE YAPRAĞI

        Öncelikle mutfakta ya da varsa deponuzda muhafaza ettiğiniz tüm tahıl ve kuru bakliyatları plastik poşetlerinden çıkarmalı ve ağzı hava almayacak şekilde kapanabilen cam kavanozlarda saklamalısınız. Ancak ne yazık ki bu da başlı başına bir çözüm olmayacağından farklı malzemelerden destek almak da şart.

        Bu malzemelerin başında aromasının güzelliğiyle defne yaprağı geliyor. Güvelerin kokusundan hiç hoşlanmadığı, bu nedenle bulunduğu ortamlara uğramadığı defne yaprağı yiyeceklere kokusunu verir diye endişelenenler için şunu hatırlatmakta da fayda var: Defne yaprağı, özellikle kuru bakliyatlar ve pirinç gibi gıda malzemelerine kokusunu da bırakmaz, içiniz rahat olsun.

        KÜP ŞEKER

        Defne yaprağı tahıllar ve kuru bakliyatlar için bir çözüm olabiliyor ama çay ve kahve kavanozlarına konulduğunda bu malzemelerin kokusunu değiştireceğinden pek de önerilen bir yöntem sayılmıyor. Bunun yerine yine cam kavanozlarda ve hava almayacak şekilde sakladığınız çay ve kahve kavanozlarının içine birkaç adet küp şeker koymanız gerekiyor. Neden mi?

        Çünkü güveler rutubetli ortamlarda çok daha çabuk üreme imkanı buluyor. Küp şekerse çay ve kahve kavanozlarının içinde oluşabilecek nemi, rutubeti kendi içine çekiyor ve böylece nemden uzak, güvenin oluşmasına imkan vermeyen bir ortam oluşturuyor. Tabii ayda bir ya da 2 haftada bir bu kavanozların içine koyduğunuz küp şekerleri çıkarıp yerine yenilerini koymayı da ihmal etmemelisiniz, bizden söylemesi.

        GÜVE NASIL TEMİZLENİR?

        Öncelikle güvenin neden oluştuğunu öğrenmeli, güvelenen tüm tahıllarınızı ve kuru bakliyatlarınızı ne yazık ki çöpe atmalısınız. Ardından güvelerin çoğaldığı, yaşadığı, temas ettiği tüm dolapları boşaltmalı, eğer tencere-tabak gibi mutfak eşyalarınızı sakladığınız bir dolap söz konusuysa tüm bu mutfak eşyalarınızı çıkarıp bulaşık makinesinde güzelce yıkamalısınız.

        Ardından boş kalan dolaplarınızın içini ucunu dezenfekte ettiğiniz elektrikli süpürgeyle güzelce temizlemelisiniz. Bu temizlik, güvelerin bıraktığı yumurtaları yok etmeniz için oldukça önemlidir. Bu arada tüm dolapların içlerini elektrikli süpürgeyle çektirdikten sonra süpürgenin haznesini de güzelce çöpe boşaltıp evden uzaklaştırmayı unutmamalısınız ki güve yumurtaları evin farklı bir yerinde yeniden üremesin.

        Bu işlemin sonrasında dolapların içlerini sirkeli su ile güzelce temizlemelisiniz. Bunun için 1 ölçü sirke ile 2 ölçü suyu karıştırın. Temiz bir bezi bu karışıma batırıp her yerinin ıslanmasını sağladıktan sonra fazla suyunu sıkıp temizleme işlemine başlayın. Bu işlemin ardından eğer dolaplarınızda sirke kokusu kalmasından endişelenirseniz duru su ve temiz başka bir bezle durulama işlemi de yapabilirsiniz. Ancak dikkat, dolaplarınızın içinin nemli kalmaması için tüm bu işlemlerden sonra kurulamayı ihmal etmemeli, mümkünse dolaplarınızın kapısını açık bırakıp havalanmasını ve daha hızlı kurumasını sağlamalısınız.

        LAVANTA, KEKİK VE NANE

        Dolap temizliğinin ardından güvelerin yeniden oluşmasını engellemek için destek alacağınız birkaç yöntem daha var. Bunlardan ilki dolabın içine çay ağacı yağı sürmek. Aktarlardan temin edebileceğiniz bu bitkisel yağ antibakteriyel ve antiviral özellikler göstermesinin yanı sıra oluşabilecek rutubeti de en aza indireceğinden güvelerin oluşma ihtimalini en aza indirecektir.

        Eğer çay ağacı yağı bulamaz ya da farklı bir yöntem denemek isterseniz evde kolayca yapabileceğiniz koku keseleri de hazırlayabilirsiniz. Yine aktarlardan temin edebileceğiniz kurutulmuş lavanta, kekik ve naneyi aynı oranda karıştırın ve kumaş keselere koyup dolapların içine yerleştirin.

            EVDEKİ BÖCEKLERDEN NASIL KURTULURUM?

            Evdeki böcekler genellikle evin temiz olmayan yerlerinde yaşamaktadırlar. Evin herhangi bir köşesine dökülen ufak bir kırıntı bile böceklerin uzun süre yaşamasını sağlamaktadır. Evde bulunan böcekleri ortadan kaldırmak için yapılacak bir takım şeyler bulunmaktadır. Bunların başında da kimyasal içerikli böcek öldüren ilaçların böceklerin çıktıkları yerlere sıkılması gelmektedir Gelişen teknoloji sayesinde güçlü ve kokusuz olan ilaçlar mevcut olmaktadır.

            Eğer evde her gün böcek görülüyorsa mutlaka evin ilaçlama yapılması gerekmektedir. Ara sıra böcek görülen bir evde haşerelerden kurtulmak için doğal olan yöntemlere de başvurulmaktadır. Bunların başında böceklerin çıkış yerlerine ve hareket noktalarına salatalık kabuğu koyma, limon koyma, tarçın serpme ve kahve yakma gibi pek çok yöntem bulunmaktadır.

            EVDEKİ BÖCEKLER NASIL TEMİZLENİR?

            - Böceklerden biri olan karıncalardan portakal ve limon yağı ile kurtulmak mümkün olmaktadır.

            - Gümüş adı verilen böceklerden sedir kokusu ile sulu bir karışım hazırlanarak kurtulmak mümkün olmaktadır.

            - Örümcekler evlerin her yerlerine ağ yaparak sağlıksız bir ortamın oluşmasına katkıda bulunan böcek türlerinden olmaktadırlar. Bu böceklerden kurtulmak için nane bitkisi ve bu bitkiden hazırlanmış olan esanslar gelmektedir.

            - Hamamböcekleri böcekler arasında hızlı bir şekilde üreyerek evin her tarafına dağılan böceklerden biri olmaktadır. Bu böceklerden ev temizliğine çok dikkat ederek kurtulmak mümkün olmaktadır.

            - Sivrisineklerde zararlı olan haşerelerin içinde değerlendirilmektedir. Sivrisineklerden kurtulmanın yolu ise evin içinde rüzgar oluşturmaktır. Böylece sineklerin evi terk etmesi mümkün olmaktadır.
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            Haberler Haberler Güve kelebeği nasıl gider? Böcek, sinek, güve, haşerat için... Bu yöntemle mutfak, banyo, salon, balkon hiçbir yerde kalmayacak!
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