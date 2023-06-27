PTT Kurban Bayramı çalışma saatleri ve açık olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. Peki, Bayramda PTT açık mı, kapalı mı? 28 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu 2023? Kurban'da PTT bayram harçlığı verecek mi? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI'NDA PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı'nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
26 HAZİRAN PAZARTESİ - 27 HAZİRAN SALI PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
İlan edilen 9 günlük idari izin 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlıyor. Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.