Bayramda müzeler, saraylar, hamamlar açık mı 2023? Bayramda müzeler açık mı? Kurban Bayramı'nda hangi yerler ziyarete açık?

Kurban Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bayram tatilinde çeşitli yerleri gezmek isteyenler konuyla ilgili araştırmlarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayramda ören yerleri, müzeler, saraylar, hamamlar açık mı sorusu yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı? İşte detaylar...
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2023?
Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar açıktı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Cuma, 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günlerine denk geliyor. Normal şartlarda müzelerin ve sarayların çalışma saatleri ile ziyarete kapalı olduğu günler değişiklik gösteriyor. 2023 Kurban Bayramı'nda da müzeler ile sarayların açık olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER, SARAYLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Bazı özel günlerde müzeler ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Buna 18-24 Mayıs müzeler haftası örnek verilebilir. Fakat Kurban Bayramı'nda müzelerin ve sarayların bedava olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?
Topkapı Sarayı Kurban Bayramı'nda açık olacak fakat çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Kurban Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı kapalı olacak. Bayramın 1. 2. 3. Ve 4. Günü ise sarayın 10:00-16:00 arasında açık olması bekleniyor.
DOLMABAHÇE SARAYI KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?
Dolmabahçe Sarayı da Kurban Bayramı'nda ziyarete açık olacak fakat çalışma saatleri yine değişebilir. Pazartesi günleri kapalı olan Dolmabahçe Sarayı'nın arife günü ve Kurban Bayramı'nın dört günü saat 09:00'da açılması ve 16:00'da kapanması bekleniyor.