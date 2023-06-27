Bayramda müzeler açık mı? Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2023? Kurban Bayramı'nda hangi yerler ziyarete açık?

İstanbul'un müzeleri ve sarayları bayramda da ziyaretçilerini karşılayacak. Bu nedenle bayramda hangi müzelerin açık oldğu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2023 Kurban Bayramı'nda gezilecek müzeler ve saraylar...
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2023?
Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar açıktı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Cuma, 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günlerine denk geliyor. Normal şartlarda müzelerin ve sarayların çalışma saatleri ile ziyarete kapalı olduğu günler değişiklik gösteriyor. 2023 Kurban Bayramı'nda da müzeler ile sarayların açık olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER, SARAYLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Bazı özel günlerde müzeler ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Buna 18-24 Mayıs müzeler haftası örnek verilebilir. Fakat Kurban Bayramı'nda müzelerin ve sarayların bedava olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?
Topkapı Sarayı Kurban Bayramı'nda açık olacak fakat çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Kurban Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı kapalı olacak. Bayramın 1. 2. 3. Ve 4. Günü ise sarayın 10:00-16:00 arasında açık olması bekleniyor.
DOLMABAHÇE SARAYI KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?
Dolmabahçe Sarayı da Kurban Bayramı'nda ziyarete açık olacak fakat çalışma saatleri yine değişebilir. Pazartesi günleri kapalı olan Dolmabahçe Sarayı'nın arife günü ve Kurban Bayramı'nın dört günü saat 09:00'da açılması ve 16:00'da kapanması bekleniyor.