Bayram namazı tek kılınır mı, cemaatle kılınması zorunlu mu? Kaç kişiyle kılınmalı Diyanet? Kurban Bayramı namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır?

Kurban Bayramı yaklaşırken bayram namazı hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının nasıl ve kimlerle kılınması gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. Peki Kurban Bayramı namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır? Bayram namazı tek kılınır mı, cemaatle kılınması zorunlu mu? Bayram namazı kaç kişiyle kılınmalı Diyanet?
BAYRAM NAMAZI EVDE, TEK KILINIR MI?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.
Buna göre; cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.