Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saatleri 2023! Diyanet: Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İslam aleminin heyecanla beklediği haberi verdi ve illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilenler...
Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saatleri 2023!
Balıkesir 06.18,
Kahramanmaraş 05.47,
Aydın 06.22.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.