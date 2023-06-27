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    • 27.06.2023 14:23
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    • 27.06.2023 14:23
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    Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saatleri 2023! Diyanet: Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

    28 Haziran Çarşamba günü Kurban Bayramı’nın ilk günü idrak edilecekç Camilerin dolup taşayacağı bu günde Kurban Bayramı namaz saati merak konusu oldu. Diyanet illere göre bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saatleri 2023!

    Diyanet İslam aleminin heyecanla beklediği haberi verdi ve illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilenler...

    Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saatleri 2023!

    Balıkesir 06.18,

    Kahramanmaraş 05.47,

    Aydın 06.22.

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    1.REKAT

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2.REKAT

        İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.

        BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

        Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.
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        Haberler Haberler Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın bayram namazı saatleri 2023! Diyanet: Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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