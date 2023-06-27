AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.Arife günü de öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.