Arefe günü noterler açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Noter işlemeri olanlar 2023 kurban bayramı ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Resmi kurumlar Arefe gününde yarım gün mesai yaptığından vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, arefe günü noterler açık mı? 2023 kurban bayramı hangi günler kapalı? İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
Noterler hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında açıktır. 12.30-13.30 arasındaki ise öğle molası verilmektedir. Noterler, cumartesi ve pazar günlerinde, bayram tatilleri ve resmi tatillerde çalışmazlar.Arife günü de öğleden sonra da resmi tatil olacak ve öğleden sonra noterler kapanacak.
26 HAZİRAN NOTERLER AÇIK MI?
26 Haziran Pazartesi günü resmi tatil olmadığından noterler açık olacak.