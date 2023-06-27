AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? Yaz okulu ne zaman? AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

AÖF final sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...