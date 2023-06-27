Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati 2023! diyanet.gov.tr 28 Haziran Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın ilk sabahında camilerde namazlar kılınacak. Her ilden vatandaşlar namaz saatini sorguluyor. Peki Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati kaçta kılınacak? Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman? İşte merak edilenler...
Antalya, Konya, Adana bayram namazı saati 2023!
Konya 06.04,
Antalya 06.13,
Adana 05.54
Diğer illerin bayram namazı saatleri;
Adıyaman 05.41,
Afyonkarahisar 06.09,
Ağrı 05.17,
Aksaray 05.56,
Amasya 05.43,
Ankara 05.57,
Ardahan 05.14,
Artvin 05.18,
Aydın 06.22,
Balıkesir 06.18,
Bartın 05.55,
Batman 05.29,
Bayburt 05.27,
Bilecik 06.08,
Bingöl 05.29,
Bitlis 05.24,
Bolu 06.00,
Burdur 06.13,
Bursa 06.12,
Çanakkale 06.22,
Çankırı 05.52,
Çorum 05.47,
Denizli 06.18,
Diyarbakır 05.33,
Düzce 06.01,
Edirne 06.18,
Elazığ 05.35,
Erzincan 05.31,
Erzurum 05.23,
Eskişehir 06.07,
Gaziantep 05.46,
Giresun 05.32,