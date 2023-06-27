Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, Temmuz'da son mu? Covid izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2023?

Açık cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği merak edilip araştırılıyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık olarak 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2023? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, Temmuz'da son mu? Covid izinleri uzatılacak mı?
AÇIK CEZAEVİ IZİNLERİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlüler için belirli şartlarda uygulanan Kovid-19 izinlerinin yeniden değerlendirildiğini kaydetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belirli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleri ile ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."