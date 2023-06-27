Abdestsiz kurban kesilebilir mi? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı, kaç rekat? Kurban keserken nelere dikkat edilir, hangi ibadetler yapılır?

Kurban Bayramı'yla birlikte kurban kesimi ile ilgili bilgileri araştırıyor. İslamiyet'te yerine getirilmesi gereken ibadetlerden biri olan Kurban keserken okunacak dualar en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler neler? Abdestsiz kurban kesilebilir mi? Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı, kaç rekat? Hayvana eziyet çektirmeden ibadetin yerine getirilmesi önemli hususlardan biridir. İşte tüm merak edilenler...
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın Yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
e) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
Kurban keserken besmele çekilmesinin hükmü nedir?
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak unutularak besmele çekilmezse, hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre ise besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir.
Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?
Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah'a yakınlaşma aracı olduğu için abdestli olmak daha faziletlidir.
Kurban kesimi sırasında hangi dualar okunabilir?
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)