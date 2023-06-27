28,29,30 Haziran 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kurban Bayramı'nda ulaşım bedava mı sorusu yer aldı. Peki, bayramda ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...