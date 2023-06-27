27 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 27 Haziran'da devlet daireleri açık mı?

BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI OLACAK?



Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.



Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.



26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.