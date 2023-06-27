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    • 27.06.2023 06:56
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    27 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 27 Haziran'da devlet daireleri açık mı?

    9 gün sürecek bayram tatili ile birlikte vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Peki, 26 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? Bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran'da devlet daireleri açık mı? İşte son durum

    takvim.com.tr
    26 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı?

    Bayram tatili öncesi sağlık kurumlarının çalışma durumları merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için devlet dairelerinin durumu merak edilmeye başlandı. Peki, 26 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? Bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran'da devlet daireleri açık mı? İşte detaylar...

    BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI OLACAK?

    Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

    Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.

    26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.



    3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.



        BAYRAM TATİLİNDE HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI OLACAK?

        Resmi bayram tatili sürecince, hastanelerin acil servisleri açık olacak ve hizmet verecek.



        Bayram günlerinde sağlık ocakları faaliyet göstermeyecek.

        Poliklinik hizmetleri ise 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren devam edecek.
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        Haberler Haberler 27 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 27 Haziran'da devlet daireleri açık mı?
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