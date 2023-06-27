15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

Optik illüzyonlar görüntüleri yanlış algıladığımızda ortaya çıkıyor ve bulmaca gibi bir görev gibi önümüze sunuluyor. Son zamanlarda paylaşılan bir optik illüzyon, "Kalabalığın içine sızmış maymunu bulabilir misin?" sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu paylaşımda da insanlardan, kalabalık içinde gizlenmiş maymunu 15 saniye içinde bulmaları isteniyor.