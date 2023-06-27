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    • Haberler
    • 27.06.2023 16:04
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    • 27.06.2023 16:06
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    15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor

    Optik illüzyonlar insanların dikkatini her zaman çeken bir içerikler olarak internette yer alıyor. Görsel sistemimizin fark ettiği bu illüzyonlar gerçeklikten farklı bir algı oluşturduğu için kolaylıkla fark edilebiliyor. Optik illüzyonlar görüntüleri veya sahneleri yanıltıcı bir şekilde sunarak bizi kandırabiliyor. Birçok insan bu tür içeriklerle zaman geçirmekten büyük keyif alıyor. Peki, resimdeki hayvanı bulabilir misin? Maymunun yerini bulmak için resme dikkatlice yakından bakmamız gerekiyor.

    15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

    Optik illüzyonlar görüntüleri yanlış algıladığımızda ortaya çıkıyor ve bulmaca gibi bir görev gibi önümüze sunuluyor. Son zamanlarda paylaşılan bir optik illüzyon, "Kalabalığın içine sızmış maymunu bulabilir misin?" sorusuyla karşılaşıyoruz. Bu paylaşımda da insanlardan, kalabalık içinde gizlenmiş maymunu 15 saniye içinde bulmaları isteniyor.
    15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

    Bu görevin kolay olmadığını biliyoruz. Birçok insan, bu zorluğu fark ettiğinde şaşkına dönüyor.
    15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

    Ancak gözlem yeteneklerimizi kullanarak ve dikkatlice inceleyerek gizlenen maymunu bulabiliriz.
        15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

        Şimdi resme yakından bakın ve maymunun nerede olduğunu aramaya başlayın.
        15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

        Bunun o kadar kolay olmadığını biliyoruz.
        15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

        Burada sunulan görüntüdeki zorluğu gören çoğu insan şaşkına dönüyor.
            15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

            Ancak dikkatlice inceleyerek gizlenen maymunu bulabilirsiniz. Bulamazsanız merak etmeyin. Aşağıdaki resimde maymunun saklandığı yeri göstererek size yardımcı olacağız.
            15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor

            İşte göremeyenler için maymunun saklandığı yer
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            İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
            Haberler Haberler 15 saniyede zekanızı test edin! Onlarca insanın arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor
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