TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU! Teşrik tekbiri ne zaman getirilir 2023, unutulursa ne yapılır? Kurban'da teşrik tekbirini kimler getirir?

İslam'da iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı 28 Haziran'da eda edilecek olurken, vatandaşların akıllarındaki soru ise 'Teşrik tekbirinin ne zaman getirileceği' oldu. Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İşte detaylar...
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Teşrik, sözlükte doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.
Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir.
Anlamı şöyledir: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.