Bugün vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık çalışıyor mu? 26-27 Haziran adliyeler açık mı? Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Bilindiği üzere resmi tatillerde devlet daireleri hizmet vermiyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte adliyelerin ve devlet dairelerinin çalışma saatleri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 26-27 Haziran adliyeler açık mı? Yarın vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü çalışıyor mu? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kamuda 24 Temmuz'da başlayan olan Kurban Bayramı tatili, 26 ve 27 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.
Dolayısıyla deprem bölgesi haricinde kamu kurumları bu tarihlerde kapalı tutulacak.
PAZARTESİ GÜNÜ VERGİ DAİRESİ VE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?
26-27 Haziran tarihleri memurlara idari izin olarak sayıldığı için kamu kurumları kapalı olacak.