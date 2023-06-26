Bugün sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 26 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? 27 Haziran'da devlet daireleri açık mı?

Bayram tatili öncesi sağlık kurumlarının çalışma durumları merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için devlet dairelerinin durumu merak edilmeye başlandı. Peki, 26 Haziran Pazartesi hastaneler açık mı? Bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran'da devlet daireleri açık mı? İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI OLACAK?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.
26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.
3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.