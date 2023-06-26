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    • Haberler
    • 26.06.2023 22:34
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    • 26.06.2023 22:34
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    Arefe günü yapılacak ibadetler neler? YAPILMASI EN FAZİLETLİ İBADETLER! Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua...

    Arefe günü okunacak dualar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2023 yılının ikinci arefesi, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan 27 Haziran'da idrak edilecek. Bu mübarek günde ibadet etmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, arefe günü hangi dualar edilir? Arefe günü yapılacak ibadetler neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arefe günü yapılacak ibadetler neler?

    Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Tüm İslam alemi için büyük öneme sahip olan ve iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı Arefesi 27 Haziran Salı günü idrak edilecek. İşte arefe günü yapılması en faziletli ibadetler...

    ARİFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

    Her Müslümanın Arife gününde muhakkak teşrik tekbiri getirmesi gerekir.

    Sabah namazından bayramın son gününün ikindi vaktine kadar, farz namazları kıldıktan sonra selam verip (ara vermeden ve konuşmadan oturur vaziyetteyken) 1 defa "Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahhu vallahu ekber. Allahu ekber velillahil hamd "diyerek teşrik tekbiri getirmelidir.

    Manası: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."

    AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

    Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

    Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

        Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

        Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

        Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

        Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

        AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

        1. İhlâs Suresi

        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

        Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

        "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

            AREFE GÜNÜ BANYO YAPMAK SÜNNET Mİ?

            Şifa olacağı düşüncesiyle pek çok kişi arefe günü banyo yapıyor. Bu banyoyla yapılan suya da Arefe suyu deniyor. Ancak arefe günü yapılan banyonun dini bir dayanağı yoktur. Ancak dinimizde bayram öncesi temizliği çok önemsenmektedir.

            AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

            Arefe günü İhlas Suresi'ni okumanın fazileti ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

            "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

            Bir hadis-i şerifte:

            "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

            Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
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