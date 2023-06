Arefe günü yapılacak ibadetler neler? YAPILMASI EN FAZİLETLİ İBADETLER! Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua...

ARİFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Her Müslümanın Arife gününde muhakkak teşrik tekbiri getirmesi gerekir.

Sabah namazından bayramın son gününün ikindi vaktine kadar, farz namazları kıldıktan sonra selam verip (ara vermeden ve konuşmadan oturur vaziyetteyken) 1 defa "Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahhu vallahu ekber. Allahu ekber velillahil hamd "diyerek teşrik tekbiri getirmelidir.

Manası: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."