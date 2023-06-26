Arefe günü yapılacak ibadetler neler? YAPILMASI EN FAZİLETLİ İBADETLER! Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua...

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek zikirler en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Tüm İslam alemi için büyük öneme sahip olan ve iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı Arefesi 27 Haziran Salı günü idrak edilecek. İşte arefe günü yapılması en faziletli ibadetler...
ARİFE GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
Her Müslümanın Arife gününde muhakkak teşrik tekbiri getirmesi gerekir.
Sabah namazından bayramın son gününün ikindi vaktine kadar, farz namazları kıldıktan sonra selam verip (ara vermeden ve konuşmadan oturur vaziyetteyken) 1 defa "Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallahhu vallahu ekber. Allahu ekber velillahil hamd "diyerek teşrik tekbiri getirmelidir.
Manası: "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur."
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.
Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.