AREFE GÜNÜ toplu taşıma ücretsiz mi? 27,28,29,30 Haziran 2023 Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray bedava mı olacak?

BAYRAM TATİLİ BOYUNCA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ!

Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.