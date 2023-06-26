Arefe günü marketler açık mı? 27 Haziran 2023 arefe günü MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma günleri ve saatleri, Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında arefe günü marketler açık mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
BUGÜN VE AREFE GÜNÜ A101,ŞOK VE BİM AÇIK MI?
A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.
Yarın 27 Haziran Salı günü A101, ŞOK ve BİM marketin açık olması bekleniyor. A101'in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre " Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
A101, BİM VE ŞOK KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?
Ramazan Bayramına kıyasla Kurban Bayramı'nda misafirler daha çok ziyarete geliyor. Ev sahipleri bu duruma hazırlıklı olabilmek için genellikle bayram öncesinde market alışverişini tamamlıyor. Geçtiğimiz bayramın 1. günü A101, ŞOK ve BİM kapalı olmuştu.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda A101, ŞOK ve BİM'in bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olacağı düşünülüyor. Konuyla açıklama geldiği durumda detaylar haberimizde yer alacaktır.